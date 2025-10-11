Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 14.00 | Gaza, il ritorno degli sfollati

In questa edizione: Gaza, il ritorno degli sfollati. Meloni in Egitto per gli accordi di pace. Il Papa al Quirinale il 14 ottobre. Schengen, da domani nuovo sistema di ingresso. "Disuguaglianze di genere ancora un ostacolo". Nazionale a caccia di gol con l'Estonia.

11 Ott 2025 - 14:13
01:49 