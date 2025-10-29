Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Gaza, Crosetto: "Difendere la tregua"

In questa edizione: Gaza, Crosetto: "Difendere la tregua". Il Papa: "Chiesa non tollera antisemitismo". Ministri in Africa per promuovere lo sviluppo. Evasione dell'iva dimezzata in 5 anni. Scontro bus-auto: autista senza patente. Roma e Inter, caccia al Napoli.

29 Ott 2025 - 16:11
02:07 