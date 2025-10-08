Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Gaza: bloccata nuova Flotilla, 10 gli italiani

In questa edizione: Gaza: bloccata nuova Flotilla, 10 gli italiani. Mosca su Tomahawk: "Usa siano responsabili". Bankitalia: in manovra servono misure certe. Turismo: in Italia salito del 2,3% dal 2024. Nobel chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi. Calcio, sabato Nazionale affronta Estonia.

08 Ott 2025 - 16:12
