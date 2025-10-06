Breaking News delle 14.00 | Francia nel caos, il premier Lecornu lascia

Logo Tgcom24
In questa edizione: Francia nel caos, il premier Lecornu lascia. Gaza, oggi negoziati in Egitto. Guerra Russia-Ucraina, allarme droni su Oslo. Formentera, 45enne uccisa: fermato compagno. Nobel medicina a Brunkow, Ramsdel e Sagakuchi. Tennis, a Shangai si prosegue senza Sinner.

06 Ott 2025 - 14:30
01:56 

