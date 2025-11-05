Breaking News delle 14.00 | Francia, grida "Allah Akbar" e investe pedoni

In questa edizione: Francia, grida "Allah Akbar" e investe pedoni. Mamdani, sindaco musulmano di New York. Kiev, "80% di Pokrovsk nelle mani di Mosca". In Italia 10% dei cyberattacchi mondiali. Crollo a Roma, ipotesi di omicidio colposo. Addio a De Adamich, ex pilota F1.
