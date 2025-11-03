Breaking News delle 14.00 | Donna accoltellata a Milano: è grave

In questa edizione: Donna accoltellata a Milano: è grave, Roma, crolla una parte della Torre dei Conti, Napoli, 18enne ucciso: era lui l'obiettivo, Papa: morti di innocenti sono le peggiori, Ucraina, sanguinosi combattimenti a Pokrovsk, Serie A, oggi altri due match in campo