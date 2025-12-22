Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 14.00 | Consiglio Ue conferma le sanzioni alla Russia

In questa edizione: Consiglio Ue conferma le sanzioni alla Russia. Meloni: "Eserciti strumento contro le guerre". Manovra, il testo approda in Senato. Istat, sale il reddito delle famiglie del sud. Tragedia Nilo, ritirata licenza al comandante. Supercoppa, stasera la finale Napoli-Bologna.

22 Dic 2025 - 17:15
01:59 