Breaking News delle 14.00 | Consiglio Eu, l'incontro Meloni-Von der Leyen

In questa edizione: Consiglio Eu, l'incontro Meloni-Von der Leyen. Trump sanziona i colossi petroliferi russi. Re Carlo a Roma per pregare con Papa Leone. Pensioni, Inps: nel 2024 spesi 264 miliardi. Femminicidio a Milano, arrestato l'ex marito. Europa League, oggi Bologna-Steaua Bucarest.

23 Ott 2025 - 15:30
