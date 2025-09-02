Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Ben Gvir: "L'Europa scoprirà il terrorismo"

In questa edizione: Ben Gvir: "L'Europa scoprirà il terrorismo". Putin a Fico: "Possibile consenso su garanzie". Russia-Cina, "Legami senza precedenti". Afghanistan, sale il bilancio delle vittime. Eurostat, inflazione in aumento ad agosto. Us Open, derby azzurro Sinner-Musetti.

02 Set 2025 - 14:20
