Breaking News delle 14.00 | Assalto bus, indagini per omicidio volontario

In questa edizione: Assalto bus, indagini per omicidio volontario. Zelensky propone proroga legge marziale. Gaza, tregua ripresa, riapre Valico, K.Shalom. Amazon Aws down, problemi su app e programmi. Louvre, dopo il furto museo resta chiuso. Serie A, si chiude con Cremonese-Udinese.

20 Ott 2025 - 14:47
02:04 