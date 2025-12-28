Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Addio a Brigitte Bardot, aveva 91 anni

In questa edizione: Addio a Brigitte Bardot, aveva 91 anni, A Mar-A-Lago il futuro dell'Ucraina, Finanziamenti ad Hamas, arrestato Hannoun, Manovra alla Camera, domani voto finale, Madre e figlia morte per intossicazione, Serie A, stasera Atalanta-Inter.

28 Dic 2025 - 15:04
02:03 