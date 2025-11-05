Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Zohran Mamdani eletto sindaco di New York

In questa edizione: Zohran Mamdani eletto sindaco di New York. Cina, sospesi i dazi aggiuntivi sui beni Usa. Giustizia, in Cassazione firme per referendum. Operaio morto a Roma, oggi lutto cittadino. Nepal, morti cinque alpinisti italiani. Champions: Juve e Napoli si fermano al pari.

05 Nov 2025 - 11:00
01:55 