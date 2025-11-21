Breaking News delle 11.00 | Zelensky e piano Usa: vogliamo pace dignitosa

Logo Tgcom24
In questa edizione: Zelensky e piano Usa: vogliamo pace dignitosa. Vertice di maggioranza sulla manovra. Cdm, via libera a decreto su ex Ilva. Sanità, dal 2026 rischi per calo organico. Maltempo, calo delle temperature. Coppa Davis, oggi c'è il Belgio.

21 Nov 2025 - 11:07
01:59 