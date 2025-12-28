Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Zelensky da Trump, Putin lo minaccia

In questa edizione: Zelensky da Trump, Putin lo minaccia. Soldi ad Hamas, è scontro politico. La riforme della Corte dei Conti è legge. Accoltellato a Napoli, si costituiscono in due. Grave il sindaco picchiato nel salernitano. La Juventus torna in zona scudetto.

28 Dic 2025 - 12:08
02:06 