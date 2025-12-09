Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Zelensky a Roma incontra Papa e Meloni

In questa edizione: Zelensky a Roma incontra Papa e Meloni. Arrivati in Italia 17 bambini da Gaza. Migranti, svolta Ue su paesi sicuri e rimpatri. Nuovo stop BCE su riserve oro Bankitalia. Clima, 2025 tra gli anni più caldi. Il Milan arpiona il Napoli in vetta.

09 Dic 2025 - 11:54
