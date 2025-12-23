Breaking News delle 11.00 | Zelensky: 650 droni e 30 missili su Ucraina

In questa edizione: Zelensky: 650 droni e 30 missili su Ucraina. Trump: "Abbiamo bisogno della Groenlandia". Manovra, ultimo atto in Senato. Mattarella grazia cinque detenuti. Meteo, neve al nord e allerta maltempo. Napoli, trionfo Supercoppa.