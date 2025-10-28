Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Violazioni Hamas, Natanyahu convoca riunione

In questa edizione: Violazioni Hamas, Netanyahu convoca riunione. Meloni-Orban, confronto su safe e difesa. Trump a Tokyo: "Giappone massimo alleato Usa". Uragano Melissa, autorità: "Gravità storica". Amazon taglia 30mila posti di lavoro. Serie A, attesa per Atalanta-Milan.

28 Ott 2025 - 11:42
02:01 