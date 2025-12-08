Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina, Zelensky dai "volenterosi"

In questa edizione: Ucraina, Zelensky dai "volenterosi", Netanyahu scettico sul disarmo Hamas, Thailandia-Cambogia, tensioni alle stelle, Vola l'export cinese a novembre, Scala, 11 minuti di applausi per Lady MacBeth, Serie A, Napoli solo in vetta.

08 Dic 2025 - 11:06
01:48 