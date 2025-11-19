Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina, vasto attacco di droni russi: 9 morti

In questa edizione: Ucraina, vasto attacco di droni russi: 9 morti. Usa-Arabia, accordo su F-35 e nucleare civile. Ex Ilva, fallita trattativa governo-sindacati. Telemarketing molesto, stop ai finti cellulari. tragedia in Salento, madre e figlio senza vita. Tennis, Italia in campo per Coppa Davis.

19 Nov 2025 - 11:41
