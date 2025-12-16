Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina, Trump: "Pace a un passo"

In questa edizione: Ucraina, Trump: "Pace a un passo", Asset russi, Meloni media con i leader Ue, Manovra, in arrivo 3,5 mld per le imprese, Brescia, barista ucciso a coltellate, Sydney, i killer erano stati segnalati, Calcio, la Roma vince in casa contro il Como.

16 Dic 2025 - 11:03
