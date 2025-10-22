Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina, sfuma summit Putin-Trump

In questa edizione: Ucraina, sfuma summit Putin-Trump, Meloni: Italia non invierà soldati in Ucraina, Re Carlo e Camilla da Papa Leone, Francia, prima notte in cella per Sarkozy, Torino, maxi sequestro di tabacchi per 175 mln, Champions, Juventus a Madrid contro il Real

22 Ott 2025 - 11:05
02:04 