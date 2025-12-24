Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina, Papa Leone chiede tregua di Natale

In questa edizione: Ucraina, Papa Leone chiede tregua di Natale. Aereo caduto in Turchia, trovata scatola nera. Caso Epstein, pubblicati altri 11mila file. Manovra, il testo approda alla Camera. Meloni: augurio sincero a tutti gli italiani. Vigilia di Natale all'insegna del maltempo.

24 Dic 2025 - 11:35
