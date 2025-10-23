Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Ucraina, da Usa e Ue sanzioni a Russia

In questa edizione: Ucraina, da Usa e Ue sanzioni a Russia, Consiglio europeo, oggi il vertice dei leader, Manovra 2026, testo firmato da Mattarella, Femminicidio a Milano, arrestato l'ex marito, Re Carlo a Roma per pregare con Papa Leone, Calcio, Juventus perde 1-0 contro Real Madrid.

23 Ott 2025 - 11:15
02:04 