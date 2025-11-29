Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina: bombe su Kiev, Yermak si dimette

In questa edizione: Ucraina: bombe su Kiev, Yermak si dimette, Il Papa alla Moschea blu di Istanbul, Inondazioni e strage in Sri Lanka e Indonesia, Radiazioni solari: richiamati 6mila Airbus, Famiglia nel bosco verso il sì a una casa, Como da Champions, stasera Milan-Lazio

29 Nov 2025 - 11:19
01:46 