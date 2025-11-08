Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Trump toglie a Orban sanzioni per il petrolio

In questa edizione: Trump toglie a Orban sanzioni per il petrolio. Sciopero 12 dicembre, scontro Meloni-Landini. In Vaticano il Giubileo dei lavoratori. "Se non mi arrestate uccido mia moglie". Addio a James Watson, svelò struttura dna. Serie A: oggi il derby di Torino.

08 Nov 2025 - 11:14
