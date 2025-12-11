Breaking News delle 11.00 | Trump: non vogliamo perdere tempo con Ucraina

In questa edizione: Trump: non vogliamo perdere tempo con Ucraina. Amnesty: da Hamas crimini contro l'umanità. Fed prevede un solo taglio di tassi nel 2026. La Nobel Machado in pubblico dopo 11 mesi. Malore per il maestro Chailly alla Scala. Champions, il Napoli cade a Lisbona.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.