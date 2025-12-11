Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Trump: non vogliamo perdere tempo con Ucraina

In questa edizione: Trump: non vogliamo perdere tempo con Ucraina. Amnesty: da Hamas crimini contro l'umanità. Fed prevede un solo taglio di tassi nel 2026. La Nobel Machado in pubblico dopo 11 mesi. Malore per il maestro Chailly alla Scala. Champions, il Napoli cade a Lisbona.

11 Dic 2025 - 11:30
02:07 