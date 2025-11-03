Breaking News delle 11.00 | Trump: "I giorni di Maduro sono contati"

In questa edizione: Trump: "I giorni di Maduro sono contati", Manovra alla prova del Parlamento, Donna accoltellata a Milano: è gravissima, Allarme criminalità, crescono reati in strada, Tennis, Sinner trionfa a Parigi e torna n.1, Calcio, Milan supera 1-0 la Roma.