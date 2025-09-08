Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Trump: avremo accordo a Gaza

In questa edizione: Trump: avremo accordo a Gaza. Zelensky: contiamo su risposta forte Usa. Manovra, Giorgetti rassicura sui conti. Operaio muore cadendo dalla gru a Torino. Oggi a Rivalta i funerali di Giorgio Armani. Alcaraz batte Sinner a New York.

08 Set 2025 - 11:12
