Breaking News delle 11.00 | Torre dei Conti, morto operaio intrappolato

In questa edizione: Torre dei Conti, morto operaio intrappolato, Accoltellata a Milano, preso l'assalitore, Aiuti a Kiev, Mosca provoca l'Italia, Mattarella: "Creare forze di difesa europea", Tragedia in Napal, morti 2 alpinisti italiani, Calcio, attesa per Juventus-Sporting Lisbona

04 Nov 2025 - 11:26
02:04 