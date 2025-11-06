Breaking News delle 11.00 | Torino, scontro tra auto e scuolabus: 1 morto

In questa edizione: Torino, scontro tra auto e scuolabus: 1 morto, 87enne investito a Milano, preso pirata, Usa e Russia si sfidano sul nucleare, Nepal, poche speranze per i due italiani, Morta Anna Laura Braghetti, ex Br, Champions League, vincono Inter e Atalanta.