Breaking News delle 11.00 | Spari Casa Bianca, si indaga per terrorismo

In questa edizione: Spari Casa Bianca, si indaga per terrorismo. Ucraina, Cremlino: "È presto per la pace". Manovra, accordo su affitti brevi e dividendi. Garlasco, svolta nell'inchiesta. Rogo a Hong Kong, sale il bilancio dei morti. Primo ko per l'Inter, vince l'Atalanta.

27 Nov 2025 - 12:11
02:03 