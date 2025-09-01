Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Sisma in Afghanistan, centinaia di morti

In questa edizione: Sisma in Afghanistan, centinaia di morti. Il fisco fa litigare Francia e Italia. Vertice in Cina, Xi celebra Putin. Netanyahu: "No al voto sugli ostaggi". Incidente a New York, ferito Rudy Giuliani. Serie A: cade l'Inter, Juve a gonfie vele.

01 Set 2025 - 12:34
