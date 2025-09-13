Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | "Sentinella dell'est": la Nato si blinda

In questa edizione: "Sentinella dell'est": la Nato si prepara. Trump: "Pena di morte per il killer di Kirk". Il Mossad non voleva l'attacco Idf a Doha. Rating: FItch retrocede la Francia. Papa Leone: "Presto a Lampedusa". Mondiali atletica, prima medaglia azzurra.

13 Set 2025 - 11:44
