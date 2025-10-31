Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Riforma giustizia, verso il referendum

In questa edizione: Riforma giustizia, verso il referendum, Ponte sullo Stretto, è scontro, Gaza, il piano degli Usa per la Striscia, Garlasco, indagato padre di Andrea Sempio, Fotovoltaico, scoperta truffa da 80 milioni, Juve, ufficializzato l'incarico a Spalletti

31 Ott 2025 - 11:14
02:05 