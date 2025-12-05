Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Putin non cede: "Prenderemo tutto il Donbass"

In questa edizione: Putin non cede: "Prenderemo tutto il Donbass", Xi-Macron: sforzi su cessate fuoco in Ucraina, Dal cdm ok alla riforma dell'edilizia, Tatiana ritrovata nella mansarda dell'amico, Colpo al clan Senese, 14 arresti a Roma, Coppa Italia: ai quarti Lazio- Bologna

05 Dic 2025 - 11:15
02:08 