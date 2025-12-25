Breaking News delle 11.00 | Papa Leone: "L'umanità provata grida"

In questa edizione: Papa Leone: "L'umanità provata grida", Attacco russo su Odessa, c'è una vittima, Naufragio nel Mediterraneo, 116 migranti morti, Caccia al pirata della strada nel torinese, Maltempo, allerta in varie regioni, Natale d'oro per il turismo italiano
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.