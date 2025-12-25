Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Papa Leone: "L'umanità provata grida"

In questa edizione: Papa Leone: "L'umanità provata grida", Attacco russo su Odessa, c'è una vittima, Naufragio nel Mediterraneo, 116 migranti morti, Caccia al pirata della strada nel torinese, Maltempo, allerta in varie regioni, Natale d'oro per il turismo italiano

25 Dic 2025 - 11:25
01:48 