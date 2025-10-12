Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Palermo, cerca di sedare rissa: ucciso 21enne

In questa edizione: Palermo, cerca di sedare rissa: ucciso 21enne, Rilascio degli ostaggi, conto alla rovescia, Zelensky chiama Trump: "Pace anche per noi", Dazi, Cina: "Non abbiamo paura degli Usa", Addio a Diane Keaton, la "musa" di Allen, Tre gol all'Estonia, Italia verso i playoff.

12 Ott 2025 - 11:11
01:54 