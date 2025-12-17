Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Oggi Meloni in aula prima del Consiglio Ue

In questa edizione: Oggi Meloni in aula prima del Consiglio Ue. Manovra, maxi emendamento su previdenza. Auto, l'Ue salva il motore termico. Venezuela, Trump blocca petroliere sanzionate. Omicidio Sharon, chiesto ergastolo per Sangare. Supercoppa a Riyad, sale l'attesa.

17 Dic 2025 - 14:10
