Breaking News delle 11.00 | Nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina

In questa edizione: Nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina, Kallas: Usa sono ancora maggiore alleato, Confcommercio: quest'anno 50mld di consumi, Ponte dell'Immacolata per 8 milioni, Maltempo, oggi allerta gialla in 3 regioni, Serie A: esame Como per l'Inter.

06 Dic 2025 - 11:10
02:01 