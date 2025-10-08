Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Nuova Flotilla verso Gaza, dieci gli italiani

In questa edizione: Nuova Flotilla verso Gaza, dieci gli italiani. Meloni: denunciata alla Cpi, clima pericoloso. Von der Leyen: Ue sta rispondendo unita a Mosca. Francia nel caos, sale lo spread. Bankitalia: in manovra servono misure certe. Gli azzurri verso il match con l'Estonia.

08 Ott 2025 - 11:02
02:04 