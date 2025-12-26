Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristi

In questa edizione: Nigeria, Trump lancia un attacco a terroristi. Mosca: pronti a patto di non aggressione. Papa: "Pace per l'Ucraina". Pane Quotidiano, 5 mia per un pasto. Emilia-Romagna, preoccupano i fiumi. Il turismo delle feste vale 7 miliardi.

26 Dic 2025 - 11:11
01:37 