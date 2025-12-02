Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Nato-Cremlino: "Sì ad attacchi preventivi"

In questa edizione: Nato-Cremlino: "Sì ad attacchi preventivi", Witkoff da Putin con il piano di pace di Trump, Il Papa prega al porto di Beirut, Maltempo, pioggia e gelo, Venezuela, ultimatum di Trump a Maduro, Coppa Italia, stasera Juventus-Udinese.

02 Dic 2025 - 11:11
01:41 