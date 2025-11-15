Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 11.00 | Mosca: "Truppe accerchiate nel Donetsk"

In questa edizione: Mosca: "Truppe accerchiate nel Donetsk". Buenos Aires, incendio in zona industriale. Manovra, pioggia di emendamenti. Confcommercio, spariti 140mila negozi. Napoli, morta in casa: sospetto femminicidio. Atp Finals di Torino, giornata di semifinali.

15 Nov 2025 - 11:34
02:05 