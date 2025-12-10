Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Mosca: "Risponderemo a schieramento truppe Ue"

In questa edizione: Mosca: "Risponderemo a schieramento truppe Ue". Israele riapre valico per aiuti e merci. Thailandia-Cambogia: oltre 500mila evacuati. FMI rialza la crescita della Cina al 5%. Blitz contro clan mafiosi e narcotraffico. Champions, Inter beffata dal Liverpool.

10 Dic 2025 - 12:15
01:59 