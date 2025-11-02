Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Mosca: incontro Trump-Putin non urgente

In questa edizione: Mosca: incontro Trump-Putin non urgente. Assalto a un treno in Gb, dieci accoltellati. Messina, 16enne ucciso: fermate 3 persone. Valanga Ortless, trovati morti 2 dispersi. Il Papa celebra la commemorazione dei defunti. Esordio positivo per la Juve di Spalletti.

02 Nov 2025 - 11:30
02:03 