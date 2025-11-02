Breaking News delle 11.00 | Mosca: incontro Trump-Putin non urgente

In questa edizione: Mosca: incontro Trump-Putin non urgente. Assalto a un treno in Gb, dieci accoltellati. Messina, 16enne ucciso: fermate 3 persone. Valanga Ortless, trovati morti 2 dispersi. Il Papa celebra la commemorazione dei defunti. Esordio positivo per la Juve di Spalletti.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.