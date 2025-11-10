Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Manovra, Giorgetti: "Aiutiamo il ceto medio"

In questa edizione: Manovra, Giorgetti: "Aiutiamo il ceto medio". Usa, fine dello shutdown dopo 40 giorni. Droni ucraini su porto militare russo. Gaza, istituiti 16 campi per gli sfollati. Arezzo: ritrovato elicottero precipitato. Serie A, Inter e Roma dominano la classifica.

10 Nov 2025 - 11:28
02:03 