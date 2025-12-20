Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Manovra, arriva il nuovo emendamento

In questa edizione: Manovra, arriva il nuovo emendamento. Ucraina, nuovo attacco in mare. Usa: colpiti 70 obiettivi dell'Isis in Siria. Piscine, cene, vip: pubblici gli Epstein files. Caso Orlandi: dopo 42 anni, una indagata. Bologna in finale di Supercoppa.

20 Dic 2025 - 11:06
02:05 