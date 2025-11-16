Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Maltempo, allerta in Liguria e Emilia Romagna

In questa edizione: Maltempo, allerta in Liguria e Emilia Romagna, Manovra, valanga di emendamenti, Ucraina, allarme anti aereo a Kiev, Venezuela, appello Machado a disobbedienza, Londra, stretta sui richiedenti asilo, Duello Sinner-Alcaraz alla finale Atp Torino.

16 Nov 2025 - 11:32
02:02 