Breaking News delle 11.00 | L'Onu vota oggi la risoluzione Usa per Gaza

In questa edizione: L'Onu vota oggi la risoluzione Usa per Gaza. Raid russi sull'Ucraina, Zelensky a Parigi. A Gorizia frana su una casa: due i dispersi. Sinner re delle Atp Finals.

17 Nov 2025 - 11:01
01:57 