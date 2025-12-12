Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Kiev verso zona demilitarizzata nel Donbass

In questa edizione: Kiev verso zona demilitarizzata nel Donbass, Gaza devastata dalla tempesta Byron, Oggi sciopero generale contro la manovra, Manovra 2026, arrivano le nuove norme, Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone, Calcio, tris italiano nella serata di Coppe.

12 Dic 2025 - 11:11
02:07 